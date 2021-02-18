Москва, , 11:25 — REGNUM В Москве пройдёт исследование вакцины «Спутник V», которое позволит установить возможность её использования для защиты детей. Об этом 18 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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«Важно защитить от коронавируса не только взрослых, но и детей», — написал мэр.

По его словам, для этих целей на базе детской ГКБ им. З.А. Башляевой проведут три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет. По результатам этой работы, отметил Собянин, можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве почти 600 тыс. жителей сделали прививку от COVID-19.