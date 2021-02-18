Магадан, Магаданская область, , 11:34 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов 18 февраля смягчил коронавирусные ограничения в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

На дискотеке Цитата из к/ф «Лихорадка субботнего вечера». Реж. Джон Бэдэм. 1977. США

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Читайте также: Зрелищно-развлекательные мероприятия снова разрешили в Челябинской области

Теперь на Колыме разрешена работа общепита, баров, дискотек, танцевальных площадок и мест проведения различных развлекательных мероприятий и их посещение с 00:00 до 06:00 по местному времени.

Остальные меры продолжают действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области снят ещё ряд коронавирусных ограничений.