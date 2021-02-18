Магадан, Магаданская область, 18 февраля 2021, 11:34 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов 18 февраля смягчил коронавирусные ограничения в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Теперь на Колыме разрешена работа общепита, баров, дискотек, танцевальных площадок и мест проведения различных развлекательных мероприятий и их посещение с 00:00 до 06:00 по местному времени.
Остальные меры продолжают действовать.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области снят ещё ряд коронавирусных ограничений.