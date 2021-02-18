Махачкала, , 11:18 — REGNUM В Дагестане задержан 17-летний житель Акушинского района, ранивший 16-летнего юношу. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста, так как правоохранители считают, что он выстрелил в своего сверстника намеренно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту по статье УК РФ умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия, сообщили 19 февраля в пресс-службе ведомства.

Из подробностей дела известно, что инцидент произошел 29 января 2021 года на территории футбольной площадки в селе Аметеркмахи Акушинского района. Обвиняемый дважды выстрелил в подростка из пневматического пистолета, тот был тяжело ранен.

«Несовершеннолетний в результате внезапно возникшего умысла, выражая явное неуважение к обществу, демонстрируя пренебрежительное отношение к окружающим и правилам социального поведения, с расстояния примерно 20 метров произвел из имевшегося при себе пневматического пистолета два выстрела в 16-летнего местного жителя. В результате выстрелов потерпевшему причинены повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе СКР.

В настоящее время по делу собираются материалы, направленные на закрепление доказательной базы.