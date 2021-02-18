Москва, , 11:18 — REGNUM Планируется проведение масштабных исследований, которые изучат устойчивость вакцины «Спутник V». Об этом 18 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

По словам мэра, устойчивость вакцины от коронавирусной инфекции будет проверять вместе с разработчиками — Институтом им. Гамалеи.

«Две тысячи человек, получившие первый компонент вакцины от трёх до шести месяцев назад, будут ежемесячно (с февраля по август) сдавать тест на наличие антител», — пояснил Собянин.

По его словам, исследование позволит отследить динамику изменений спустя девять-десять месяцев, и даже год после прививки. Такая работа поможет понять необходимость повторной вакцинации накануне осенне-зимнего сезона.