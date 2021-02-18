Москва, , 11:10 — REGNUM Предположение о том, что новый коронавирус становится слабее, высказал 18 февраля в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

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"Постулат «выигрывая в силе, проигрываешь в скорости» применим и к КОВИДУ. Чем быстрее он распространяется по планете, тем ниже процент смертности (процент, а не абсолютные цифры)», — написал в своем сообщении врач.

Также Мясников указал, что последние исследования в США и Европе подтверждают это, так как из них, по словам врача, следует, что «по не совсем объяснимым причинам почти в 2 раза снизилась смертность больных в реанимациях».

При этом он уточнил, что во время первой волны смертность в реанимационных отделениях составляла 42−44%, а во вторую волну она снизилась до 19−25%.

«Научились лечить? Ну, не без этого… Хотя все лекарства те же, что и в первую волну. Да и рекомендации по лечению в реанимациях практически остались те же. «Проигрывает в силе»? Дай-то Бог!» — заключил Мясников.

Отметим, по состоянию на 17 февраля в России был выявлен в общей сложности за всё время пандемии 4 112 151 носитель коронавируса.