Екатеринбург, , 11:09 — REGNUM Ранее снесённая в Екатеринбурге Краснознамённая группа с орденом Ленина является символическим капиталом всего Урала. Об этом заявил политолог, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин в эфире телевидения.

Символ Победы, который снесли в 2013 году, ранее обещали вернуть горожанам. Однако новый мэр Алексей Орлов допустил, что этого могут и не сделать. В ответ ветераны, историки и архитекторы призвали градоначальник вернуть народный памятник.

«Это наш символический капитал, мы не можем им разбрасываться, — сказал Гагарин в эфире ОблТВ. — Мы говорим о восстановлении исторической памяти».

По словам руководителя, подавляющее большинство специалистов подчёркивает: Краснознамённую группу необходимо вернуть городу, и это важно сделать с исторической точки зрения. Кроме того, группа является «эстетически безупречным» объектов, добавил Гагарин. Новый мэр Екатеринбурга, уверен политолог, внимательно относится ко всем предложениям экспертов и городской общественности.

За возвращение символа Победы в центр города высказались 89% зрителей, смотревших программу телеканала о Краснознамённой группе и участвовавших в голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, народный памятник вручили городу за вклад в разгром фашистов, а также за трудовые и научные достижения жителей.

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