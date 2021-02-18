Улан-Удэ, , 11:05 — REGNUM На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра, ветер усилится до 21 м/c к вечеру 18 февраля по юго-западу и в Прибайкалье.

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В ночь на 19 февраля ветер, метели и снег распространятся уже на всю территорию региона. Возможны перепады температуры на 10 градусов и более, снежные заносы, на дорогах накаты и гололедица.

В связи с этим спасатели призвали жителей быть предельно осторожными в это время.

«По возможности отказаться от дальних поездок, при следовании на автомобиле позаботиться о готовности транспортного средства. С понижением температуры необходимо уделять повышенное внимание печному отоплению, электрическим и газовым приборам», — отметили в управлении.