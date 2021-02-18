Брянск, , 11:05 — REGNUM 125 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 18 февраля, что на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 168 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждены 31 тыс. 839 случаев заражения COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 30 тыс. 762 человека.

С начала пандемии лаборатории провели 446 тыс. 150 исследований на коронавирус, в том числе 2057 тестов проверены за сутки.