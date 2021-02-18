Кемерово, , 10:54 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 18 февраля, за прошедшие сутки было выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 72 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 19, Междуреченск — 11, Новокузнецк — семь, Мыски — шесть, Прокопьевск — пять, Белово — четыре, Промышленновский МО — три, Анжеро-Судженск — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Осинники — два, Калтан — один, Краснобродский — один, Тайга — один, Крапивинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Мариинский МР — один, Новокузнецкий МР — один, Таштагольский МР — один, Тяжинский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время 99 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 31 035 случаев заражения коронавирусом, 29 943 человека выздоровели, 550 пациентов скончались.