Томск, , 10:53 — REGNUM На юге Томской области и в городе Томске 19 февраля ожидаются снег, местами сильный, ухудшение видимости, метель. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном ГУ МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Также прогнозируются усиление ветра с порывами 15−20 м/с, снежные заносы на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 18 и 19 февраля.

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