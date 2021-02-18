Симферополь, , 10:48 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки, сообщил региональный оперативный штаб 18 февраля. Сутками ранее, 17 февраля, сообщалось о 124 новых заразившихся.

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»За 17 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 126 случаев коронавирусной инфекции, в том числе восемь случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 105 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 34 898 человек, выздоровели 30 550 пациентов, 877 человек с COVID-19 скончались, в том числе шесть смертей зарегистрировано за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма объявили о возможности снятия основной части действующих ограничений с 1 марта.