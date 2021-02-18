Владивосток, , 10:46 — REGNUM Энергохозяйство Приморья ждёт модернизация и реконструкция — губернатор Олег Кожемяко и глава РусГидро Виктор Хмарин обсудили 18 февраля основные проблемы энергокомплекса региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В числе главных вопросов: недостаток финансирования, разобщенность электромощностей. Особенно заметно это в Хасанском, Шкотовском, Надеждинском районах, Артеме, на острове Русский, испытывает недостаток мощности и Арсеньев.

«Необходимы новые питающие центры, прокладка новых сетей. Важное условие — и создание инфраструктуры для электротранспорта. Словом, наша совместная с энергетиками задача — сделать всё, чтобы приморцы получали надежное и качественное электроснабжение», — сказал Олег Кожемяко.

У РусГидро большие планы по «перезагрузке» энергокомплекса Приморья — сформирована программа модернизации и развития электросетевого комплекса до 2025 года, на более чем 12 млрд рублей. Основной упор программы сделан на обновление распределительных сетей класса 0,4 кВ, 6 кВ и 10 кВ.

Виктор Хмарин рассказал о предстоящем строительстве Артемовской ТЭЦ-2 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. На Владивостокской ТЭЦ-2, помимо замены оборудования и дальнейшего перевода на газ, что позволит увеличить мощность объекта в два раза, отремонтируют и фасад предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл рабочую встречу в Москве с Виктором Хмариным. Стороны обсудили заключение двустороннего соглашения по разработке Схемы и программы перспективного развития региона до 2025 года.