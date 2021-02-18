Норильск, Красноярский край, , 10:41 — REGNUM 14-летний подросток из Норильска, выживший при сходе лавины, проходит реабилитацию и уже пробует вернуться к учёбе. Об этом в соцсети сообщила его тётя.

Подростка после лечения в норильской больнице перевели в реабилитационный центр в Красноярск. На днях его выписали. Мальчик вместе с бабушкой отправился в Сочи для дальнейшего лечения в санатории, сообщает «7 канал». Там он будет получать необходимые восстановительные процедуры и врачебные консультации.

По мнению врачей, восстановление идёт своими темпами, но дело это небыстрое. Мальчик уже пробует вернуться к учёбе, причём делает это с желанием. Однако писать в тетради у него пока не получается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Норильске в ночь на 9 января 2021 года сошла лавина на горе Отдельной. 14-летний подросток серьёзно пострадал и лишился семьи. Под сошедшей лавиной погибли его мать, отец и маленький брат.

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