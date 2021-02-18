Симферополь, , 10:34 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 18 и 19 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

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«В связи с выходом южного циклона днем и до конца суток 18 февраля, 19 февраля в Крыму ожидаются: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки туман, гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Усиление северо-западного ветра 20−25 м/с», — уточнили в пресс-службе.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения пожаров, аварий на объектах энергетики, и предупреждают об опасности нахождения в прибрежной зоне.