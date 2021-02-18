Тель-Авив, Израиль, , 10:24 — REGNUM Переболевшим COVID-19 может хватить одной дозы вакцины, однако требуется больше данных. Об этом сообщила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

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По её словам, вполне возможно, что прививка заставит организм, который помнит эту инфекцию, вырабатывать намного больше антител.

«Практически это ничего нам не дает, так как мы не знаем, сколько будет держаться высокое содержание антител, может быть, оно спадет через две недели и будет как у всех. На сегодня — до трех месяцев ничего не колоть, а после — поднакопятся ещё данные и будем смотреть», — цитирует её РИА Новости.

Комментируя результаты исследования американских ученых о том, что у ранее переболевших COVID-19 такое же количество антител, а в ряде случаев даже выше, чем у людей без иммунитета после второй дозы вакцины, инфекционист заявила, что такое возможно с точки зрения законов иммунологии.

«На практике нам это дает то, что говорят переболевшим, что у них нет необходимости в вакцине», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным учёных, большое число бессимптомных носителей коронавируса объясняется не хорошим иммунитетом у этих людей, а наличием у части из них толерантности к этой инфекции. Также ученые отметили, что при такой толерантности человеческий организм уживается с патогеном из-за слабой защитной реакции. Подобный феномен, как указывают исследователи, уже подтвержден в случаях с туберкулезом, холерой и некоторыми другими инфекциями.

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