Улан-Удэ, , 10:23 — REGNUM В Бурятии с января по ноябрь 2020 года зарегистрировали свой брак 4067 пар. За то же время расторгли его 3162 семьи. Такие цифры привели ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

«В расчёте на 1000 населения количество браков в сравнении с январем-ноябрем 2019 года уменьшилось на 25%, количество разводов — на 7,9%», — отметили в службе статистики.

Схожие тенденции наблюдаются в соседней Иркутской области. Напомним, по сравнению с 2019 годом, число браков там в 2020 году сократилось на 22,2%, а разводов — на 10,7%.

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