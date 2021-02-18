Тбилиси, , 10:25 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 12 628 исследований на SARS-CoV-2 выявили 365 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 18 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 267 313 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 260 266 победили инфекцию, в том числе 539 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3399 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе девять — в течение последних суток. В стационаре лечат 1869 пациентов, в оборудованных гостиницах — 248. На карантине находятся 252 человека.

Согласно официальным данным на 17 февраля, в Грузии за сутки выявили 486 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 12 628 тестов.

Напомним, в Грузии продолжают действовать многие карантинные меры, введенные для профилактики пандемии 28 ноября 2020 года: комендантский час с 21:00 до 05:00, запрет торговым объектам работать в выходные, пункты общепита могут принимать клиентов только на открытом воздухе. Представители бизнес-сообщества призвали правительство страны смягчить ограничения.

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