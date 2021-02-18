Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 902 человека. Об этом сообщает 18 февраля городской оперативный штаб. Этот показатель примерно на 5 тыс. тестов больше, чем было проведено днем ранее.

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Напомним, в Петербурге работают 52 лаборатории, выполняющие исследования на коронавирус. Их максимальная суммарная мощность — более 40 тыс. тестов в сутки.

В справочную службу по номеру 122 по теме коронавируса за 17 февраля обратились 5265 человек. По этому номеру граждане также вызывают врача на дом и записываются на вакцинацию от COVID-19.

С 5 октября городские волонтеры выполнили 5332 заявки от граждан на самоизоляции. Кроме того, 169 173 человека получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

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