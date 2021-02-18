Грозный, , 10:04 — REGNUM В Чечне набирает ход процесс вакцинации от коронавируса. В республике уже привиты первым компонентом вакцины около 12 тысяч жителей. Полностью завершили вакцинацию, сделав вторую часть прививки, почти три тысячи граждан, сообщили в минздраве региона.

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В настоящее время в республике открыты 25 центров вакцинации. Жители Чечни могут записаться на прививку дистанционно, выбрав время и место проведения процедуры. Это сделано для удобства граждан, сообщил министр здравоохранения Эльхан Сулейманов.

Как ранее сообщали в ведомстве, до марта Чечня получит более 50 тыс. доз вакцины от COVID-19. В вакцинации принимают активное участие чиновники, представители духовенства, сотрудники правоохранительных органов. О прививке, сделанной своим матерям, сообщили глава региона Рамзан Кадыров и спикер парламента Магомед Даудов.

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