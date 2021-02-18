Киев, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 6237 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 18 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, в стране были госпитализированы 2222 человека, 163 пациента скончались из-за последствий, вызванных болезнью COVID-19.

Наибольшее число новых случаев обнаружили в Ивано-Франковской и Винницкой областях — 799 и 514 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 287 141 случай заражения, из них 24 852 случая закончились летальным исходом.

Напомним, ранее социологи опубликовали рейтинг доверия жителей Украины к различным вакцинам. На первом месте находится препарат от компании Pfizer.

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