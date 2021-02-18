Ростов-на-Дону, , 09:58 — REGNUM В Ростове-на-Дону зафиксированы единичные случаи осложнений после вакцинации от COVID-19. Об этом рассказала и. о. начальника управления здравоохранения города Ольга Мельникова.

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"По поводу поствакцинальных обращений — их около десяти, и все они связаны с гипертермией, повышением температуры на несколько дней. Других осложнений нет», — уточнила она.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область получила немногим менее 83 тыс. доз антиковидной вакцины. По данным на 17 февраля, участие в прививочной кампании приняли 44 тыс. 310 жителей Дона.

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