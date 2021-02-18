Москва, , 10:06 — REGNUM Более половины российских граждан — 60% — согласны платить дополнительные налоги и сборы, чтобы способствовать решению общественных проблем. Таковы результаты исследования, проведенного Высшей школой экономики.

Речь идёт о налогах и сборах, которые пойдут на выполнение конкретных программ под контролем общественности. Это улучшение качества медицинского обслуживания, социальная помощь, улучшение качества школьного образования.

Так, свой личный дополнительный доход респонденты потратили бы в первую очередь на оплату образования детей и медицинских услуг. Далее приоритеты отданы отпуску, покупке продуктов, одежды и обуви.

Респонденты полагают, что российские власти должны тратить деньги на образование, медицину, экологию, выплату пенсий и социальную поддержку граждан. Текущие траты, считают они, недостаточны.

В области здравоохранения расходы в первую очередь нужны на профилактику заболеваний, увеличение численности врачей-специалистов и повышение их квалификации, а также усиление участковой службы. В образовании, считают граждане, деньги должны идти на строительство и ремонт школ, детских садов, их техническое оснащение. Также необходимо повысить учителям зарплаты.

На втором месте в «народном бюджете» — расходы на дороги, транспорт, жилье, науку, оборону и безопасность.

Исследование проводилось в последние месяцы 2020 года. В нём участвовали 6 тыс. жителей 173 населённых пунктов 59 субъектов РФ. Участникам было от 15 до 72 лет.

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