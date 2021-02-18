Москва, , 09:52 — REGNUM Власти Греции вслед за Кипром планируют открыть «зелёный коридор» для туристов из России, которые сделали прививку от COVID-19, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Таким образом, беспрепятственный въезд в Грецию будет у тех туристов, которые получили сертификат о вакцинации от коронавируса и у туристов с ПЦР-тестами на COVID-19.

Греческие власти рассматривают вопрос регистрации российской вакцины «Спутник V». При этом отмечается, что границы откроют для туристов, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Для них введут быстрые тесты на антитела.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Греции было сделано около 270 тыс. прививок от коронавируса.

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