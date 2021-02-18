Каракас, , 09:48 — REGNUM Органы здравоохранения Венесуэлы начинают первый этап иммунизации приоритетных групп против SARS-CoV-2. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает Prensa Latina.

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Глава государства 17 февраля подтвердил на пресс-конференции, что пока российская вакцина «Спутник V» является единственной научно одобренной для использования в южноамериканской стране, и она начнёт применяться 18 февраля.

Российская вакцина будет применена на первом этапе к медицинскому персоналу, сотрудникам органов безопасности, должностным лицам и депутатам Национального собрания, а массовая вакцинация населения начнется в апреле 2021 года, сказал Мадуро.

13 февраля в Венесуэлу прибыла первая партия из 100 тысяч доз препарата из Московского исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Каракас и Москва подписали в декабре 2020 года соглашение о приобретении десяти миллионов доз «Спутника V», первого в мире зарегистрированного препарата-вакцины против COVID-19.