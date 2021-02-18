Орск, Оренбургская область, , 09:48 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области 18тфевраля из-за ненастья закрыли трамвайные маршруты. В связи со снежным заносом путей с 11:00 по местному времени (09:00 мск) приостановлено движение трамвайных маршрутов № 1, № 2, № 3, № 5 «А», сообщает городская администрация.

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МУП «Орскгортранс» займется расчисткой трамвайных путей. С улучшением погодных условий движение транспорта возобновят.

Напомним, в регионе бушует метель, и идут сильные снегопады. Гай и Орск объявили о переходе на режим повышенной готовности. На территории региона закрывают междугородние трассы.

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