Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM В Московский районный суд Петербурга поступило уголовное дело об обрушении СКК «Петербургский» и гибели рабочего Матвея Кучерова. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

СКК «Петербургский» сразу после обрушения Дарья Драй © ИА REGNUM

Дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть человека») завели на главу значившейся субподрядчиком сноса СКК компании «Техснаб» Сергея Акименко и производителей работ Николая Иванова и Дмитрия Смирнова. Свою вину они уже признали на этапе следствия.

Напомним, «Техснаб» — астраханская компания по ремонту бытовой техники со штатом в одного человека, однако считается конечным субподрядчиком после длинной цепочки из юрлиц. Концессионер проекта по постройке на месте СКК новой ледовой площадки — ООО «СКА Арена», связанное со структурами бизнесмена Геннадия Тимченко. Никто из этой организации не фигурирует в деле.

По мнению обвинения, Акименко, являясь фактическим руководителем «Техснаба», до 29 января 2020 года подыскал в качестве прорабов Смирнова и Иванова, заключил с ними срочные трудовые договоры.

Затем Акименко заключил с ООО «Дорстрой СПб» в лице В. С. Вишнякова договор подряда на демонтаж кожухов и вант СКК «Петербургский» на высоте 40 метров, работать предполагалось с кранов. В тот же день Акименко дал устное указание Смирнову и Иванову подобрать персонал для демонтажа. Иванов нашел четверых работников, в том числе Матвея Кучерова — 29-летнего газосварщика из Петрозаводска.

Трудовые договоры, впрочем, с ними заключены не были, хотя Акименко осознавал, что они принимаются на работу, и «назначил самого себя ответственным руководителем работ, а Смирнова и Иванова — ответственными исполнителями».

Следствие полагает, что Акименко по телефону приказал Иванову начать демонтаж 31 января 2020 года «при отсутствии подготовительных мероприятий». В итоге работники, включая Кучерова, не прошли нужные обучение и подготовку в области охраны труда. Иванов и Смирнов допустили Кучерова к работам в опасных условиях, когда приказали срезать ванты на высоте 40 метров без организационно-технологической документации на работы, указывает следствие.

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Поначалу работники находились в монтажных корзинах (люльках), доставляемых на необходимую высоту автокранами. Однако все шло слишком медленно: по ходу дела Смирнов по рации дал указание Матвею Кучерову покинуть люльку и продолжить работу непосредственно с кромки СКК. В итоге около 15:00 31 января после спила Матвеем Кучеровым очередного ванта здание «схлопнулось», а он рухнул вниз.

«В результате чего потерпевшему была причинена сочетанная травма тела — открытая черепно-мозговая травма, полное разрушение костей черепа, множественные разрывы мозговой оболочки, полное разрушение и выпадение вещества головного мозга, разрушение глазного яблока, переломы тел шейных позвонков, разрыв спинного мозга, тупая травма туловища и конечностей, многооскольчатые переломы всех пар ребер, полная травматическая ампутация левой верхней конечности, неполная травматическая ампутация левой стопы, размозжение мышц и другие повреждения. Акименко, Смирнов и Иванов, желая ускорить выполнение работ и получение оплаты по договору подряда, допуская преступную небрежность, то есть не предвидя возможности самопроизвольного обрушения строения, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должны были и могли предвидеть последствия, грубо проигнорировали основополагающие права человека и не выполнили требования нормативно-правовых актов», — полагает обвинение.

Уголовное дело зарегистрировано и передано судье, но к рассмотрению пока не назначено.

Напомним, демонтаж кровли начался внезапно утром 31 января 2020 года. В этот день градозащитники и депутаты собирались подать в КГИОП очередную заявку на признание СКК «Петербургский» памятником, чтобы спасти его от сноса — ранее заявки уже подавались, но комитет заставлял их ждать до конца января. Однако к середине дня сохранять было уже нечего.

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Матвей Кучеров работал на крыше СКК, поочередно срезая крепления, удерживающие мембрану кровли. Однако с учетом необходимости двигать люльку получалось медленнее, чем хотело начальство, — судя по переговорам, ему поступило «предложение выйти из люльки», чтобы без страховки пойти пешком по кромке и до конца дня снести всю крышу. Кучеров был не согласен и сомневался, но в итоге послушался, отцепил страховку, продолжил обрезать крепеж за крепежом. Вскоре кровля начала проваливаться внутрь, а стены рушиться, у Кучерова была всего пара секунд, до люльки добежать он не успел, погибнув в прямом эфире.

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