Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД), также известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД), в Санкт-Петербурге будет строить компания ООО «Пуск-Лимак-Север». В учредители организации входят структуры ВТБ и турецкого холдинга «Лимак». Об этом 18 февраля сообщает издание «Петербургский дневник».

«Лимак» будет реализовывать первый этап будущей широтной магистрали — Витебскую развязку. У компании уже есть опыт в строительстве крупных объектов на территории России. Именно она возвела в Ростове-на-Дону новый аэропорт.

Напомним, строительством нового терминала аэропорта «Пулково» и платной трассы ВСД также занимались турецкие компании.

В число учредителей компании «Пуск-Лимак-Север» входят ООО «Проектное управление строительными контрактами» («Пуск»), «дочка» «ВТБ Инфраструктурный холдинг») — 49% уставного капитала, «Лимак Констракшн» (учредитель «Лимак Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети») — 40%, ООО «Актив» — 11%.

Напомним, на строительство первого этапа Широтной магистрали из федерального бюджета будет выделено 10 млрд рублей. Деньги предполагается потратить на первые 3,4 км трассы от Витебского проспекта до Западного скоростного диаметра. Участок должен быть построен до 2024 года.

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Протяженность трассы составит около 30 км, а стоить она будет более 180 млрд рублей. Город рассчитывает получит из федерального центра примерно 57 млрд на эту стройку.

Новая скоростная платная магистраль обеспечит транспортную доступность активно застраиваемых жилых кварталов Петербурга и Ленобласти, свяжет восточную часть Петербурга с центром и с севером города.

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