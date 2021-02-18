Челябинск, , 09:40 — REGNUM В Челябинской области снят ещё ряд коронавирусных ограничений. Такое распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

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Теперь количество присутствующих на зрелищных, публичных спортивных и массовых мероприятиях вырастет с 60% от заполняемости до 75%. Также отменён запрет для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, оказывающих услуги общественного питания, на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

Новая норма вступает в силу с 18 февраля. При этом нужно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Также в силе остаётся рекомендация гражданам в возрасте 65+ оставаться дома. Она продлена до 7 марта.