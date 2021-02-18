Москва, , 09:38 — REGNUM Лидерами рейтинга цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения, составленного правительством РФ, стали Тульская, Тамбовская и Ленинградская области. Об этом журналистам заявил зампред главы правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам ранее состоявшегося совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств и региональных органов власти.

«Среди лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край. В десятку отстающих регионов вошли Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым», — сказал Чернышенко.

По его словам, результаты будут доведены до глав российских регионов.

Чернышенко также подчеркнул, что он попросил регионы, попавшие в конец данного рейтинга, «оперативно подтянуться».