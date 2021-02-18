Москва, , 09:30 — REGNUM Проект повышения конкурентоспособности российских вузов, также известный как Проект 5−100, задал новые векторы в высшем образовании, однако не смог достичь поставленных целей. Об этом говорится в бюллетене Счётной палаты РФ.

«Проанализировав результаты реализации Проекта 5−100, Счетная палата установила, что ни один из 21 вуза-участника не смог войти в первую сотню ведущих глобальных институциональных рейтингов университетов. Лучших результатов удалось достичь на уровне отдельных предметных рейтингов — по итогам 2020 года восемь университетов попали в топ-100 таких списков», — говорится в бюллетене.

При этом отмечается, что Проект 5−100 задал новые стратегические ориентиры развития для российских вузов, помог сформировать в России группу университетов-лидеров, встроиться в мировые тенденции реализации программ академического превосходства и усилить масштаб и значимость университетской науки.

Аудитор Счётной палаты Дмитрий Зайцев рассказал, что реализация Проекта 5−100 привела «к значительным сдвигам в российской университетской экосистеме»: «Главный из них связан с кардинальным переосмыслением университетами своей роли, функций и задач, осознанием необходимости интеграции российских образовательных программ и университетской науки в международный контекст, а также поиском баланса между эффективной конкуренцией на международной арене и решением задач национального развития».