Москва, , 09:25 — REGNUM Если недорогие сухие тихие и игристые вина лучше всего пить в первые год-два после их попадания в бутылку, то ликёрные вина — это исключение из этого правила. Об этом сообщили эксперты Роскачества.

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«Потенциал развития вина при длительном хранении в бутылке — это один из главных показателей не просто хорошего базового качества вина, а по-настоящему высокого уровня работы винодела», — подчеркнули специалисты организации.

Как отметил председатель дегустационной комиссии «Винного гида России», президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян, в магазинах далеко не всегда идеальные условия хранения, и долгое пребывание на полке большинство вин не улучшает.

«Однако с ликёрными винами ситуация иная. Если найдете в продаже вина, которым сейчас 10−15 лет, считайте, что вам повезло. Тем более что стоит большинство таких образцов не так дорого», — подчеркнул эксперт.

Также для того, чтобы быть уверенным в качестве «винных сладостей», необходимо обращать внимание на контрэтикетку.

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«Лучшие российские вина имеют надпись «защищённого географического указания (ЗГУ) «Ликёрное», — пояснил Саркисун. — Также для вин высокого качества обычно указывается срок выдержки в дубовых бочках. Лучшие вина проводят в подвалах не менее трёх лет до попадания в бутылку».

Специалист подчеркнул, что ликёрные вина «точно не стоит пить бутылками, особенно такой морозной и снежной зимой». По его словам, вина с небольшой выдержкой лучше охладить перед употреблением, но большинство ликёрных можно подавать при температуре около 18 градусов. Пить их лучше небольшими глотками, «прислушиваясь к ощущениям, отмечая сложный вкус и длительное послевкусие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества по результатам исследования 50 образцов сладких и ликёрных вин отечественного производства назвали лучшее вино. Самую высокую оценку получило ликёрное выдержанное белое вино «Мускат белый Южнобережный» с защищённым географическим указанием «Крым».