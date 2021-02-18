Москва, 18 февраля 2021, 09:25 — REGNUM Если недорогие сухие тихие и игристые вина лучше всего пить в первые год-два после их попадания в бутылку, то ликёрные вина — это исключение из этого правила. Об этом сообщили эксперты Роскачества.
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Как отметил председатель дегустационной комиссии «Винного гида России», президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян, в магазинах далеко не всегда идеальные условия хранения, и долгое пребывание на полке большинство вин не улучшает.
Также для того, чтобы быть уверенным в качестве «винных сладостей», необходимо обращать внимание на контрэтикетку.
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Специалист подчеркнул, что ликёрные вина «точно не стоит пить бутылками, особенно такой морозной и снежной зимой». По его словам, вина с небольшой выдержкой лучше охладить перед употреблением, но большинство ликёрных можно подавать при температуре около 18 градусов. Пить их лучше небольшими глотками, «прислушиваясь к ощущениям, отмечая сложный вкус и длительное послевкусие».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества по результатам исследования 50 образцов сладких и ликёрных вин отечественного производства назвали лучшее вино. Самую высокую оценку получило ликёрное выдержанное белое вино «Мускат белый Южнобережный» с защищённым географическим указанием «Крым».