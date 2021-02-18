Петрозаводск, , 10:11 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки вновь зарегистрировали три летальных исхода от COVID-19. Помимо этого, в регионе выявлено еще 162 новых носителя коронавируса, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 18 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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За истекшие сутки в Госпитале для ветеранов войн скончался мужчина 1955 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончались мужчина 1934 года рождения и женщина 1932 года рождения.

«Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания», — отметили в оперштабе.

Из числа новых инфицированных признаки заболевания COVID-19 есть у 147 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. За сутки выписаны 196 человек из числа ранее заболевших.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 39 543 зараженных. Из них 34 991 человек выздоровел. Скончались от COVID-19 в регионе 279 жителей.

Помимо инфицированных коронавирусом, в Карелии с начала пандемии регистрируется большое число заболевших внебольничной пневмонией. Только за 14 февраля в регионе было госпитализировано с таким диагнозом 22 человека. А начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4911 пациентов, 117 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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