Москва, 18 февраля 2021, 09:20 — REGNUM В Москве обнаружены фрагменты колоколов конца XVIII — начала XIX века. Об этом 18 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства города.
«Хотя археологический сезон в столице официально не стартовал и сами раскопки начнутся с наступлением тепла, археологические наблюдения ведутся круглогодично. И вот специалисты уже нашли первый в 2021 году артефакт», — рассказал глава московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов, чьи слова опубликованы в материале.
Археологи обнаружили фрагменты двух колоколов возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове в Даниловском районе на юге Москвы.
Емельянов уточнил, что осколки принадлежат разным колоколам и сохранили фрагменты надписей.
«Не исключено, что фрагменты попали в землю при сносе колокольни церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 1928 году. Колокола могли просто с нее сбросить», — предположил руководитель департамента.