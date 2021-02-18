Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве обнаружены фрагменты колоколов конца XVIII — начала XIX века. Об этом 18 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства города.

«Хотя археологический сезон в столице официально не стартовал и сами раскопки начнутся с наступлением тепла, археологические наблюдения ведутся круглогодично. И вот специалисты уже нашли первый в 2021 году артефакт», — рассказал глава московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов, чьи слова опубликованы в материале.

Археологи обнаружили фрагменты двух колоколов возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове в Даниловском районе на юге Москвы.

Емельянов уточнил, что осколки принадлежат разным колоколам и сохранили фрагменты надписей.

«Не исключено, что фрагменты попали в землю при сносе колокольни церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 1928 году. Колокола могли просто с нее сбросить», — предположил руководитель департамента.