Орск, Оренбургская область, , 09:18 — REGNUM В Оренбургской области 18 февраля с 10:00 по местному времени (08:00 мск) из-за сильной метели и плохой видимости приостановлено движение для всех транспортных средств на трассе Орск — Домбаровский — Светлый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

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Напомним. в ночь на 18 февраля также из-за неблагоприятных условий закрыли участок трассы М-5 «Урал».

На территории области складываются неблагоприятные погодные условия. В восточной части региона помимо шквалистого ветра идут сильные снегопады. В школах отменили занятия.

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