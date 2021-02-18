Хабаровск, , 09:22 — REGNUM В Хабаровске закрытых на карантин по коронавирусу нет ни одного класса в школах, и ни одной группы в детских садах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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На 18 февраля 19 учеников болеют ОРВИ, поэтому временно прекращены занятия в двух классах двух школ. В восьми детских садах на карантин по ОРВИ закрыты девять групп, в которых болеют 142 ребёнка.

По словам специалистов, ситуация с инфекционными заболеваниями в образовательных учреждениях Хабаровска стабильная, контролируемая и опасений не вызывает.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области зафиксировано уже 27 407 случаев заболевания ОРВИ.