Хабаровск, 18 февраля 2021, 09:22 — REGNUM В Хабаровске закрытых на карантин по коронавирусу нет ни одного класса в школах, и ни одной группы в детских садах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
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На 18 февраля 19 учеников болеют ОРВИ, поэтому временно прекращены занятия в двух классах двух школ. В восьми детских садах на карантин по ОРВИ закрыты девять групп, в которых болеют 142 ребёнка.
По словам специалистов, ситуация с инфекционными заболеваниями в образовательных учреждениях Хабаровска стабильная, контролируемая и опасений не вызывает.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области зафиксировано уже 27 407 случаев заболевания ОРВИ.