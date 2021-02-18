Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге ночь с 17 на 18 февраля стала самой холодной за текущую зиму, столбик термометра к 7 часам утра опускался до минус 24,3 градусов, сообщил 18 февраля ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус.

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По его словам, 18 февраля погоду в городе на Неве и в Ленинградской области будет определять скандинавский антициклон.

«Его усилиями при переменной облачности обойдется без существенных осадков, а средний температурный фон окажется на 12−13 градусов ниже нормы», — отметил специалист.

Температура воздуха −13…−15 градусов, по области −12…−17 градусов. Ветер западный 2−7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

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