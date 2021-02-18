Москва, , 09:23 — REGNUM Мужчина в России должен зарабатывать от 80 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц, чтобы обеспечивать свою семью. Так считают около 45% женщин и 48% мужчин, следует из результатов опроса банка «Открытие».

Зарплату в размере 40−80 тыс. рублей назвали комфортной 30% женщин и 24% мужчин. Для 16% женщин и 17% мужчин достойной является зарплата от 150 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц, а для 6% женщин и 8% мужчин — до 300−500 тыс. рублей и более.

Вместе с тем 56% опрошенных женщин полагают, что в семье зарабатывать больше должен мужчина. Доля такого ответа выше в Сибирском (70%) и Южном (64%) федеральных округах, сообщает ТАСС.

42% мужчин согласны, что их вклад в бюджет должен преобладать. Чаще всего так отвечали на Северном Кавказе (83%), а вот в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Подмосковье эту точку зрения разделяют только 23% и 29% мужчин соответственно.

Ещё 16% женщин и 14% мужчин считают, что оба должны вносить в бюджет примерно равный вклад, а 28% женщин и 43% мужчин ответили, что о человеке нельзя судить по его доходам.

Опрос проводился с 12 по 16 февраля среди 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет. В нём участвовали жители городов с населением более 100 тыс. человек.

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