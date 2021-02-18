Оренбург, , 09:06 — REGNUM В Оренбургской области утром 18 февраля спасатели провели две операции по вызволению людей из снежного плена. В первом случае таксист потерял ориентацию, во втором случае автомобиль слетел в кювет, сообщили корреспонденту Ре в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты региона.

Из Гая трое молодых людей выдвинулись на такси в деревню Примосрк таксист, чтобы сократить время, поехал по льду Ириклинского водохранилища. Стоит отметить, в Оренбуржье нет ни одной официальной ледовой переправы. Из-за сильной метели машина застряла, а водитель потерял ориентацию. Одна из пассажирок обратилась в аварийно-спасательную службу за помощью.

Находясь на постоянной телефонной связи с водителем такси, спасатели на УАЗе высокой проходимости выдвинулись на поиски застрявшего автомобиля. После того, как такси было обнаружено, машину сопроводили до поселка Энергетик. От дальнейшей помощи таксист отказался.

Позже поступило сообщение о том, что на автодороге Энергетик-Новоорск в районе населенного пункта Будамша автомобиль слетел в кювет. Проезжавшие возле места ЧП автовладельцы пытались помочь, но безрезультатно. Спасатели на автомобиле высокой проходимости выдвинулись на помощь и вызволили машину из снежного плена.

Напомним, в Оренбургской области 18 февраля бушует метель, идет мощный снегопад. В Гае объявлен режим повышенной готовности. На востоке региона отменили занятия в школах.

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