Абакан, , 09:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 34 новых носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в правительстве республики.

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За весь период пандемии в Хакасии подтверждено 21 094 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 19 719 человек, в том числе 35 — за последние сутки.

Амбулаторно лечатся 679 человек, стационарно — 260. В тяжёлом состоянии находятся 35 человек, в том числе четыре пациента — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в регионе было подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 48 человек.

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