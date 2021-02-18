Магнитогорск, Челябинская область, , 09:02 — REGNUM Бывший военный комиссар Магнитогорска Челябинской области осуждён за коррупцию. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Его двоих посредников задержали в 2019 году сотрудники управления ФСБ России по Центральному военному округу. Они в обмен на деньги предоставляли призывникам поддельные медицинские заключения о якобы имеющихся заболеваниях, дающих возможность быть признанными ограниченно годными к военной службе. В итоге призывники освобождались от призыва в армию.

Ущерб от действий этих граждан насчитали в размере более 2 млн рублей. Посредники были осуждены в 2020 году к условным срокам и штрафам. Теперь настал черёд экс-военкома. За получение взяток и злоупотребление полномочиями он получил восемь лет условно. Также ему предстоит возместить ущерб в размере 1 млн 582 тыс. рублей.