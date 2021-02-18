Москва, , 09:06 — REGNUM На сайте Министерства обороны России открылся историко-познавательный раздел «Рождение гвардии», где опубликованы документы времён Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны РФ, свидетельствующие о массовом мужестве и героизме воинов Красной Армии, достойно встретивших главный удар немецко-фашистских захватчиков. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба военного ведомства.

Новый архивный раздел открывает Приказ Наркома обороны СССР «О переименовании 100, 127, 153 и 161 стрелковых дивизий в 1, 2, 3 и 4 гвардейские дивизии». Отмечается, что они стали первыми гвардейскими дивизиями за всю историю существования Красной Армии.

Приказ уникален ещё и тем, что в нём подробно анализировались причины успешных боевых действий гвардейских соединений, которые уже в первые месяцы войны «показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности», в результате чего «неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, обращали их в бегство, наводили на них ужас». Это давало командирам других частей и соединений «боевой ориентир» для их собственных действий.

Заметная часть опубликованных архивных материалов посвящена Герою Советского Союза Амазаспу Хачатуровичу Бабаджаняну, командиру 395-го стрелкового полка 1-й гвардейской дивизии. До последнего дня прославленный маршал Советского Союза оставался в строю и был исключён из списков офицерского состава ВС СССР только в 1977 году, «в связи со смертью».

«Публикация архивных документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января, в день окончания блокады Ленинграда, был дан старт Международному проекту «Слово Победителя. Блокада».

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