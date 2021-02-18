Москва, , 08:53 — REGNUM В России может появиться ещё один праздничный день. С предложением сделать 7 апреля Днём здорового образа жизни в письме на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко обратился член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

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Общественный деятель в своём обращении, на которое ссылается RT, напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни у граждан. И на сегодня, по его словам, ЗОЖ стал одним из основных составных элементов национальной идеи в России.

«В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России». — говорится в письме на имя федерального министра.

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Общественник добавил, что этот день граждане страны смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что здоровье нации и качество жизни людей являются важнейшими задачами государства, не решив которые, нельзя преодолеть других проблем. Глава государства подчеркнул, что «это чрезвычайно важная вещь».

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