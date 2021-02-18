Москва, , 08:34 — REGNUM На сегодняшний день пока точно не установлено влияние группы крови человека на тяжесть протекания у него коронавирусной инфекции. Однако проведённые учёными исследования позволяют говорить о наличии определённых тенденций. Об этом сообщила врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович.

«Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. — уточнила она в беседе с агентством « Прайм ». — Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким».

При этом чаще и тяжелее всего COVID-19 болеют люди со II и IV группами крови, подчеркнула врач. Сложнее всего инфекция протекает у людей с IV группой. Согласно поведённому в Китае исследованию обладателей II группы крови больше среди умерших пациентов.

«Но в то же время надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, разнятся. Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются», — отметила Кулинкович.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобные заявления сделали исследователи из Дании. Они утверждают, что люди, обладающие первой группой крови (AB0), в меньшей степени подвержены заражению коронавирусом SARS-CoV-2 и легче переносят коронавирусную инфекцию.