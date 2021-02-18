Челябинск, , 08:14 — REGNUM В больницу одного из моногородов Челябинской области завезли сотни килограммов крупы без документов и деклараций. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Нарушение было выявлено в ходе плановой выездной проверки закупок на государственные нужды. В ходе выборочной проверки оказалось, что ячменная ячневая крупа из Омской области не соответствовала требованиям ГОСТ 5784−60. Также проверяющие выявили 240 кг гречневой, пшеничной, манной крупы, риса, пшена и овсяных хлопьев без документов, которые бы подтверждали их безопасность и качество.

На складе также обнаружили пшеничную крупу с декларацией, срок действия которой истёк 27 июня 2019 года. Учреждение оштрафовано. Также юрлицу выдано предписание о необходимости устранить нарушения законодательства.