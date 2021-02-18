Москва, 18 февраля 2021, 08:13 — REGNUM Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить блогера Алексея Навального является необоснованным и неправомерным, заявил министр юстиции России Константин Чуйченко.
По его словам, полученное из ЕСПЧ требование — это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства.
«Это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — сказал он журналистам.
Кроме того, это требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с законодательством РФ нет правовых оснований для освобождения блогера из-под стражи.
Как сообщало ИА REGNUM, Страсбургский суд 16 февраля призвал российские власти освободить Навального, которому условное тюремное заключение по делу о мошенничестве было заменено на реальное за многократные нарушения правил условного лишения свободы.
В МИД РФ заявили, что требование ЕСПЧ освободить блогера является одной из форм внешнего давления на Россию.
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