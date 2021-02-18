Москва, , 08:13 — REGNUM Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить блогера Алексея Навального является необоснованным и неправомерным, заявил министр юстиции России Константин Чуйченко.

По его словам, полученное из ЕСПЧ требование — это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства.

«Это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», — сказал он журналистам.

Кроме того, это требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с законодательством РФ нет правовых оснований для освобождения блогера из-под стражи.

Как сообщало ИА REGNUM, Страсбургский суд 16 февраля призвал российские власти освободить Навального, которому условное тюремное заключение по делу о мошенничестве было заменено на реальное за многократные нарушения правил условного лишения свободы.

В МИД РФ заявили, что требование ЕСПЧ освободить блогера является одной из форм внешнего давления на Россию.

Читайте также: В Госдуме объяснили, почему Навального по требованию ЕСПЧ не освободят