Ижевск, , 08:12 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 18 февраля выявили 92 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 92 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 27 379 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — восемь детей в возрасте до 14 лет и 19 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 96 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 24 тыс. человек. 358 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, как и накануне.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в регионе в настоящее время является 3021 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 февраля прививку от коронавируса сделал 17 831 житель Удмуртии. От общего числа привитых 3687 человек получили оба компонента препарата, полностью завершив вакцинацию.

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