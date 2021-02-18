Пермь, , 08:05 — REGNUM В Натывенском районе Пермского края женщине-инвалиду выплатили компенсацию морального вреда за травмы, полученные возле здания администрации, сообщает краевая прокуратура.

Напомним, пожилая женщина, являющаяся инвалидом первой группы, в июле 2019 года передвигаясь на кресле-коляске, пыталась добраться до чиновников. При движении по оборудованному пандусу к зданию администрации коляска наткнулась на препятствие и перевернулась, в результате женщина упала и получила перелом обеих рук.

Прокурорская проверка показала, что при оборудовании входной группы здания были допущены нарушения строительных нормативов, а также порядка ее содержания. В результате чего подъем и спуск по данному сооружению являлся затруднительным, особенно для лиц, использующих средства технической реабилитации.

Суд обязал чиновников оборудовать входную группу и пандус в административное здание в соответствии с требованиями законодательства. В пользу женщины-инвалида взыскано 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Кроме этого, в отношении муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты», на которое возложена обязанность по обслуживанию, содержанию и ремонту здания администрации округа возбуждено дело об административное дело. Подрядчик оштрафован на 25 тыс. рублей.

В настоящее время нарушения устранены. Входная группа отремонтирована и соответствует нормативным требованиям доступности.

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