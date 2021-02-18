Горно-Алтайск, , 08:04 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заразившихся двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Наибольшее число новых носителей выявлено в Горно-Алтайске (15). Также диагноз подтвердился у жителей Усть-Коксинского, Улаганского, Майминского, Онгудайского и других районов. В большинстве случаев обследования были проведены после появления симптомов заболевания.

«С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 032 случая заболевания, из них 5229 — в городе Горно-Алтайске», — отметили в штабе.

Выздоровели за сутки от COVID-19 64 пациента. Всего к настоящему времени побороли коронавирус 15 533 человека. Скончались 187 носителей.