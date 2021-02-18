Сеул, , 07:58 — REGNUM Свыше 28 млн голов домашней птицы уничтожено в Южной Корее с начала ноября 2020 года из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 в республике. Об этом 18 февраля сообщается на сайте южнокорейского министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства.

Всего на территории государства выявлено уже 97 очагов этого заболевания среди животных. Из-за их забоя в Южной Корее возник дефицит мяса птицы и куриных яйц, что привело к резкому удорожанию указанной продовольственной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля японские власти потребовали уничтожить дополнительно около 350 тысяч кур на одной из птицефабрик в префектуре Тиба на востоке Японии из-за вспышки птичьего гриппа.

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