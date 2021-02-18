Веллингтон, , 07:43 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Сообщается, что все новые пациенты прибыли из-за границы. Инфекцию у них выявили в ходе прохождения обязательного карантина в учреждении города Окленд. Локальных случаев распространения вируса за минувшие сутки не фиксировалось. Тем не менее в стране продолжает действовать требование по ношению медицинских масок в общественном транспорте.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 46 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1988 носителей SARS-CoV-2.